В Бурятии пытаются найти водителя провалившегося под лед автомобиля

Происшествие случилось на реке Ина





7 декабря на реке Ина в Баргузинском районе под лед провалился «ВАЗ-2106». О происшествии спасателям сообщил житель поселка Юбилейный. Водитель автомобиля пока не обнаружен.

Как сообщили в паблике «Баргузин-инфо. 24/7», сейчас на месте происшествия работают спасатели.



Напомним, 4 декабря на Кичерских озерах в 10 км севернее села Холодное Северо-Байкальского района под лед провалился



Фото: pixabay.com Как сообщили в паблике «Баргузин-инфо. 24/7», сейчас на месте происшествия работают спасатели.Напомним, 4 декабря на Кичерских озерах в 10 км севернее села Холодное Северо-Байкальского района под лед провалился автомобиль «Нива» . Глубина в месте провала составила около полутора метров. Водитель успел выскочить из машины и не пострадал. Позже он с помощью местных жителей сам вытащил машину из под льда.Фото: pixabay.com

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