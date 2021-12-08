В Бурятии покупательница магазина обчистила кассу

Однако женщина растеряла почти все деньги, пока убегала, чтобы скрыться



Утром 7 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что из кассы его магазина неизвестная похитила около 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



Мужчина рассказал полицейским, что о краже ему сообщила продавец торговой точки. Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, мужчина увидел, что кражу совершила женщина в ярком лыжном костюме и направился на ее поиски самостоятельно. В соседнем дворе он обнаружил сидящую на лавочке похожую женщину и сообщил сотрудникам полиции.



Следствием установлено, что 40-летняя ранее судимая за имущественные преступления улан-удэнка зашла в торговую точку. Воспользовавшись отсутствием продавца (отлучилась в подсобное помещение) и покупателей, оглядевшись по сторонам, женщина похитила из кассы денежные средства и скрылась.



"Как рассказала задержанная, во время бега большая часть похищенного выпала у нее из кармана. Планируя переждать, она спряталась в соседнем дворе, где и была обнаружена хозяином торговой точки. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.









Фото, видео: МВД по Бурятии



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