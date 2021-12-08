В Бурятии подняли тело утонувшего в реке водителя

Автомобиль провалился под лед на реке Ина



Сегодня спасатели подняли на поверхность тело водителя, чей «ВАЗ-2106» ушел под лед на реке Ина в Баргузинском районе.

Как сообщили в паблике «Баргузин-инфо.24/7», 32-летний мужчина 4 декабря выехал из Баянгола в Юбилейный, но до места назначения не доехал. Вчера вечером его родственники обнаружили автомобиль попавшего подо льдом реки.



Тело погибшего передано полицейским для выяснения причины смерти.



Фото: «Баргузин-инфо.24/7» Как сообщили в паблике «Баргузин-инфо.24/7», 32-летний мужчина 4 декабря выехал из Баянгола в Юбилейный, но до места назначения не доехал. Вчера вечером его родственники обнаружили автомобиль попавшего подо льдом реки.Тело погибшего передано полицейским для выяснения причины смерти.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.