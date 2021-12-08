08.12.2021
В Бурятии подняли тело утонувшего в реке водителя

В Бурятии подняли тело утонувшего в реке водителя

Автомобиль провалился под лед на реке Ина

Сегодня спасатели подняли на поверхность тело водителя, чей «ВАЗ-2106» ушел под лед на реке Ина в Баргузинском районе.

Как сообщили в паблике «Баргузин-инфо.24/7», 32-летний мужчина 4 декабря выехал из Баянгола в Юбилейный, но до места назначения не доехал. Вчера вечером его родственники обнаружили автомобиль попавшего подо льдом реки.

Тело погибшего передано полицейским для выяснения причины смерти.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
несчастный случай


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