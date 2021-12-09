В Бурятии разбоев стало больше, убийств меньше

При этом общий уровень преступности чуть подрос





В январе–ноябре 2021 года в Бурятии зарегистрированы 19 210 преступлений, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщили в республиканской прокуратуре.

Возросло число разбоев (+41%), мошенничеств (+31%), вымогательств (+80%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+35%).В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑26%), краж (-5%), грабежей (-27%), изнасилований и покушений на изнасилование (-24%), хулиганств (-27%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑8%), угонов (‑16%), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-17%) и наркотиков (-3%).Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 16,6% и составило 3394.Фото: pixabay.com