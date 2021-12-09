В Бурятии водитель-пенсионер слетел с трассы

Пострадала пожилая пассажирка автомобиля





ДТП произошло днем 8 декабря в 10 км от села Большой Луг в Кяхтинском районе. 69-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», ехавший в направлении Кяхты, не справился с управлением и слетел с дороги.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы получила 69-летняя пассажирка машины. Женщина госпитализирована в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии