В Бурятии водитель-пенсионер слетел с трассы

Пострадала пожилая пассажирка автомобиля
ДТП произошло днем 8 декабря в 10 км от села Большой Луг в Кяхтинском районе. 69-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», ехавший в направлении Кяхты, не справился с управлением и слетел с дороги.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы получила 69-летняя пассажирка машины. Женщина госпитализирована в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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