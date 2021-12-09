В Бурятии сельчане спасли двух пожилых братьев

Мужчин вытащили из горящей квартиры





Вчера в селе Жилино Кабанского района произошел пожар в двухквартирном доме. До приезда огнеборцев местные жители проникли в задымленную квартиру и спасли находящихся внутри пожилых мужчин: вывели одного и вынесли второго. Пострадавших госпитализировали.

На момент прибытия пожарных квартира была сильно задымлена. Открытое горение было оперативно ликвидировали. В результате пожара огнем повреждены полы в комнате и домашние вещи. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.Еще один пожар произошел вчера в местности Лопатки вблизи поселка Усть-Баргузин. Там горели дом с пристроенным гаражом. Спасти их не удалось, строения сгорели полностью. Причиной пожара, вероятно, стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.Также не удалось спасти дом для временного проживания рабочих в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Пожар там случился вечером 8 декабря. Здание полностью уничтожено огнем, к счастью, никто из людей не пострадал.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС