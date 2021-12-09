В Улан-Удэ трамваи трижды сошли с рельсов в одном месте

Происшествия случились из-за гнилых шпал и ремонта коллектора





8 декабря на кольце «20А квартал» в Улан-Удэ трижды за день трамваи сходили с рельсов. Как сообщили в МУП «Управление трамвая», место сходов находится на участке в кривой и с уклоном. Этот участок был построен в 2007 году, капремонт с заменой рельс там не проводился.

«Участок находится в неудовлетворительном состоянии – боковой износ рельс составляет 50%, гнилость шпал – 50%. Для обеспечения безопасности движения из-за износа текущим ремонтом была срезана «губа» и установлен новый контррельс», - рассказали в МУПе.Кроме того, дополнительным фактором, повлиявшим на сход вагонов, стали земляные работы в непосредственной близости от трамвайного полотна при строительстве канализационного коллектора.«МУП «Управление трамвая» в течение дня проводило работы по устранению аварийной ситуации. В полном объёме работы были закончены после полной остановки трамвайного движения в ночное время», - отметили на предприятии.Фото: «Номер один»