В Улан-Удэ пропала женщина с девятимесячным сыном

Она ушла из дома 5 декабря, с тех пор ее не видели



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю Елену Дактаеву. 5 декабря женщина с 9-месячным сыном ушла из дома по ул. 1-я Поперечная в СНТ «Черемушки». До настоящего времени ее местонахождение не известно. Ранее уходила.

Приметы: азиатской внешности, на вид 35-40 лет, рост около 165-170 см, глаза зеленые, волосы прямые темные. Особые приметы: родинка на левой щеке.



Была одета: синяя вязаная шапка, черная куртка до колен с капюшоном без меха, черные замшевые сапоги.



Ребёнок одет в синий комбинезон, шарф вязаный белого цвета.



При наличии какой-либо информации о женщине с ребенком или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-656-75-70, 8-914-988-50-18, 21-02-02 или 102 (112).



Приметы: азиатской внешности, на вид 35-40 лет, рост около 165-170 см, глаза зеленые, волосы прямые темные. Особые приметы: родинка на левой щеке.Была одета: синяя вязаная шапка, черная куртка до колен с капюшоном без меха, черные замшевые сапоги.Ребёнок одет в синий комбинезон, шарф вязаный белого цвета.При наличии какой-либо информации о женщине с ребенком или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-656-75-70, 8-914-988-50-18, 21-02-02 или 102 (112).

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.