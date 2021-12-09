В Бурятии суд полностью оправдал награжденного медалью начальника полиции

Его обвиняли в превышении полномочий и служебном подлоге



Муйский районный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении начальника местного ОВД, подполковника полиции Евгения Артемкина. Его обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и служебном подлоге.

Подробности уголовного преследования высокопоставленного полицейского силовики не комментировали. Известно лишь, что дело в отношении Артемкина было связано с обвинениями в незаконном задержании и доставкой в отдел полиции гражданина, которого после привлекли к административной ответственности.



Суд в отношении Евгения Артемкина не задался с самого начала. Сначала судья вернула дело подполковника в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения. В конце сентября дело вновь попало в суд, его рассмотрение заняло два месяца. Итог – полицейский полностью оправдан.



Напомним, в мае 2019 года пресс-служба МВД Бурятии сообщала, что начальник Муйского ОВД



Фото: «Номер один» Подробности уголовного преследования высокопоставленного полицейского силовики не комментировали. Известно лишь, что дело в отношении Артемкина было связано с обвинениями в незаконном задержании и доставкой в отдел полиции гражданина, которого после привлекли к административной ответственности.Суд в отношении Евгения Артемкина не задался с самого начала. Сначала судья вернула дело подполковника в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения. В конце сентября дело вновь попало в суд, его рассмотрение заняло два месяца. Итог – полицейский полностью оправдан.Напомним, в мае 2019 года пресс-служба МВД Бурятии сообщала, что начальник Муйского ОВД лично задержал нарушителя , пробежав за ним два километра по тайге. В январе 2020 года министерство, отмечая сотрудников за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по итогам 2019 года, наградило Евгения Артемкина медалью «За доблесть в службе».Фото: «Номер один»

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