Житель Улан-Удэ пытался «выкупить» друга из полиции

Мужчина предложил полицейскому 100 тысяч за прекращение уголовного дела





За 11 месяцев этого года полицейскими Бурятии подано 41 уведомление о склонении их к совершению коррупционных правонарушений, сообщили в республиканском МВД. При этом правоохранителям предлагают взятки не только в виде денег, но и в виде всевозможных услуг, к примеру по ремонту техники, квартир и домов.

«По всем фактам материалы направлены в следственные органы для принятия правовых решений. В настоящее время по поступившим уведомлениям возбуждено четыре уголовных дела», сообщили в МВД Бурятии.









Так, 12 марта к оперуполномоченному Управления уголовного розыска регионального МВД обратился 42-летний улан-удэнец. Мужчина предложил полицейскому 100 тысяч рублей за «решение вопроса» об изменении меры пресечения и, в дальнейшем, прекращении уголовного дела в отношении его знакомого, который находился в СИЗО по подозрению в разбое.Наибольшее число взяток предлагается сотрудникам ДПС. В основном они поступают от пьяных водителей или «лишенцев».Так, 22 мая в Улан-Удэ инспекторы ДПС остановили автомашину, 23-летний водитель которой не имел прав и был нетрезв. Молодой человек неоднократно пытался передать автоинспектору деньги за непривлечение его к административной ответственности. За попытку дать взятку парень оштрафован судом на 100 тысяч рублей.Еще одного нетрезвого водителя, лишенного прав за езду в пьяном виде, сотрудники ДПС остановили 15 апреля. 33-летний горожанин неоднократно пытался передать полицейским 30 тысяч рублей за не привлечение его к уголовной и административной ответственности, хотя был уведомлен о том, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием. При этом мужчина в течение года трижды привлекался к ответственности за управление в пьяном виде.Фото: «Номер один», видео: МВД Бурятии