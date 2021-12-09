В Улан-Удэ злость обошлась мужчине в 30 тысяч и уголовное дело

Расстроенный ссорой с другом сельчанин разбил автомат с игрушками



Полиция Улан-Удэ расследует уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Тарбагатайского района, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в МВД Бурятии, ранним утром 9 ноября мужчина пришел в круглосуточный продуктовый магазин. Поругавшись с другом, он, в порыве злости, разбил ногой стекло автомата с игрушками. Мужчина забрал одну игрушку, но, выйдя из торговой точки, одумался и вернул ее на место.



В связи с попаданием мелких частиц стекла игрушки стали непригодны к реализации. Общий ущерб составил около 29 тысяч рублей.



Работница торговой точки нажала кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским.



В ходе следствия злоумышленник раскаялся и возместил причиненный ущерб в полном объеме, сообщили в полиции.





Фото и видео: МВД Бурятии Как сообщили в МВД Бурятии, ранним утром 9 ноября мужчина пришел в круглосуточный продуктовый магазин. Поругавшись с другом, он, в порыве злости, разбил ногой стекло автомата с игрушками. Мужчина забрал одну игрушку, но, выйдя из торговой точки, одумался и вернул ее на место.В связи с попаданием мелких частиц стекла игрушки стали непригодны к реализации. Общий ущерб составил около 29 тысяч рублей.Работница торговой точки нажала кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским.Фото и видео: МВД Бурятии

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