В Улан-Удэ нашли пропавшую женщину с ребенком

Все это время она находилась у знакомых



В Улан-Удэ найдена 36-летняя горожанка с 9-месячный сыном, которая ушла из дома 5 декабря и пропала.

«Женщина самостоятельно вернулась домой, пояснив, что все это время находилась у знакомых», - сообщили в МВД Бурятии. «Женщина самостоятельно вернулась домой, пояснив, что все это время находилась у знакомых», - сообщили в МВД Бурятии.

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