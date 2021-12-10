В Бурятии черного лесоруба отправили за решетку

Мужчина срубил в лесу 9 сосен





Заиграевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса группой лиц.

«В мае 2021 года житель села Онохой по предварительному сговору с односельчанином на территории Усть-Брянского участкового лесничества незаконно срубил 9 сосен. Ущерб лесному фонду составил 27 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд признал мужчину виновным и, с учетом особо опасного рецидива, приговорил его к 3 годам колонии особого режима. Второй участник преступной группы объявлен в розыск.



Фото: «Номер один» «В мае 2021 года житель села Онохой по предварительному сговору с односельчанином на территории Усть-Брянского участкового лесничества незаконно срубил 9 сосен. Ущерб лесному фонду составил 27 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и, с учетом особо опасного рецидива, приговорил его к 3 годам колонии особого режима. Второй участник преступной группы объявлен в розыск.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.