Житель Бурятии серьезно пострадал после столкновения с деревом

26-летний водитель не справился с управлением автомобиля



ДТП произошло в Джидинском районе 9 декабря утром. 26-летний водитель автомобиля «УАЗ» (стаж вождения полгода) в 2 км. от с. Большой Нарын не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.



"В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести", - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Фото: ГИБДД Бурятии



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