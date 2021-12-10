Житель Улан-Удэ украл три телефона за вечер

Жертвами вора стали женщина и двое детей



Вечером 6 декабря в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась 29-летняя горожанка. Девушка рассказала, что на остановке «Мемориал Победы» обнаружила пропажу телефона стоимостью 40 тысяч рублей.

Чуть позже в полицию обратились еще две улан-удэнки, которые сообщили, что у их несовершеннолетних детей в районе ул. Ботаническая похищены телефоны.



Оперативникам понадобилось всего несколько часов, чтобы задержать подозреваемого в краже. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.



При задержании в карманах мужчины полицейские обнаружили три похищенных телефона. Имущество возвращено владельцам, сообщили в МВД Бурятии.



Фото: «Номер один» Чуть позже в полицию обратились еще две улан-удэнки, которые сообщили, что у их несовершеннолетних детей в районе ул. Ботаническая похищены телефоны.Оперативникам понадобилось всего несколько часов, чтобы задержать подозреваемого в краже. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.При задержании в карманах мужчины полицейские обнаружили три похищенных телефона. Имущество возвращено владельцам, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»

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