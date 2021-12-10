Север Бурятии тряхнуло

Землетрясение магнитудой 4,1 балла зафиксировано в Муйском районе
Сегодня в МЧС Бурятии от сейсмологов поступило сообщение, что в 11:43 по местному времени в Муйском районе произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр находился в 27 км юго-западнее поселка Северомуйск.
«По предварительной информации, толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.
Фото: pixabay.com
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