В Улан-Удэ будут судить отморозков, которые избили известного журналиста

Также их обвиняют в нападении на других местных жителей и хищении денежных средств с банковских счетов



Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении четверых подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Все они в зависимости от объема противоправных действий обвиняются в нескольких преступлениях: разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, покушение на кражу с банковского счета, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, кража с банковского счета, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.



По данным следствия, в ночь на 13 ноября 2020 года трое пьяных подростков находились во дворе дома по улице Жердева города Улан-Удэ. В это время к ним подошел мужчина, который спросил про одного из местных жителей. Подростки грубо ответили незнакомцу, а затем решили напасть на него и похитить имущество. Видя агрессивное поведение молодых людей, мужчина попытался убежать. Однако обвиняемые догнали его, ударом палки по ногам сбили на землю, после чего избили и открыто похитили мобильный телефон, денежные средства и другие личные вещи. После этого злоумышленники пытались при помощи мобильного телефона своей жертвы перевести денежные средства с банковского счета потерпевшего, однако введенные ими команды для проведения операций были заблокированы защитным программным обеспечением.



Спустя время, 31 января 2021 года ночью двое подростков из предыдущей группы и еще один их знакомый после употребления спиртных напитков возле продуктового магазина по улице Ключевская города Улан-Удэ увидели одинокого мужчину, который возвращался домой. С целью хищения его имущества, молодые люди проследили за своей жертвой, после чего в подъезде дома напали на него, нанесли удар металлической трубой по голове, затем продолжили избивать руками и ногами. После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку мужчины, похитили у него мобильный телефон и другие вещи, с которыми скрылись с места происшествия. После этого при помощи похищенного телефона, подключенного к услуге «мобильный банк», обвиняемые со счета потерпевшего, которым оказался известный местный журналист, похитили 8 тыс. рублей.



"В ходе предварительного следствия проведены затратные по времени судебно-психиатрические экспертизы в отношении несовершеннолетних обвиняемых. После нападений здоровье мужчин потребовало длительной реабилитации до полугода. По завершении лечения были проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых получены выводы о тяжести причиненного им вреда и характере повреждений. В ходе расследования были выявлены и вменены подросткам новые составы преступлений. В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



Фото: pixabay.com



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