В Бурятии мошенники представляются следователями

При этом злоумышленники используют программы подмены телефонных номеров





Следственный комитет Бурятии предупредил, что в республике продолжают фиксироваться случаи телефонного мошенничества в отношении местных жителей.

Злоумышленники, используя программы подмены телефонного номера, звонят гражданам, представляются сотрудниками Следственного комитета и пытаются получить персональные данные и сведения о банковских картах, либо прибегают к другим способам мошенничества для дальнейшего хищения денег. При этом на телефоне гражданина из-за действия программы «подмены номера» могут быть видны телефоны следственного управления, которые указаны на официальном сайте и в других источниках.«Разъясняем, что сотрудниками следственного управления сведения о банковских вкладах и счетах гражданина выясняются только в рамках процессуальной деятельности в установленном законом порядке путем направления соответствующих запросов в финансовые организации. Никто из сотрудников не обращается по телефону к гражданину, предлагая назвать номер банковской карты, любые коды для доступа к управлению счетом или для совершения банковских операций», - отметили в следственном ведомстве.Следственный комитет просит граждан проявлять бдительность при поступлении подобных телефонных звонков, ни в коем случае не передавать свои личные и персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах. Не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций, оформлении займов и переводе денег на сторонние счета. При возникновении подозрений гражданину, принимающему звонок, следует завершить телефонный разговор, после чего обратиться в правоохранительные органы для получения помощи и необходимой информации о способах действия мошенников.Фото: «Номер один»