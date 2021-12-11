В районе Бурятии продолжаются поиски лесоруба

Мужчина не выходит на связь с родными уже 12-ый день

Как сообщалось ранее, 8 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к работам по поиску человека, пропавшего в Еравнинском районе.По прибытии в село Можайка спасатели выехали на лесоделяну и обследовали 15 км лесного массива вблизи села. Поиски результата не дали и продолжаются сегодня.Напомним, от сотрудников полиции по Еравнинскому району в поисково-спасательную службу поступило заявление о розыске 34летнего Тимонина Дмитрия Александровича, проживающего в Заиграевском районе. Он ушел с лесоделяны, находящейся на территории Можайского участкового лесничества Еравнинского лесничества, расположенного в 18 км от села Можайка 30 ноября около 09:00 и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, рост 170-175 см., среднего т/сложения, волосы короткие русые, глаза голубые, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: черная вязаная шапка, черная зимняя куртка с лампасами на рукавах, серые трико, ботинки черного цвета.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местоположении необходимо сообщить по номерам: 8-301-35-21-1-81 либо 102 (112).





фото: ГО и ЧС РБ