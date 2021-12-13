Жителя Бурятии осудили за оскорбление судьи

Ближайший год мужчина проведет в колонии



Прибайкальский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвинялся в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи.

«В январе 2021 года мужчина при оглашении приговора выразился грубой нецензурной бранью в адрес судьи, проявив тем самым неуважение к суду. Суд, с учетом ранее назначенного наказания, приговорил сельчанина к 1 году 1 месяцу колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд апелляционной инстанции оставил приговор Прибайкальского райсуда без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.



Фото: «Номер один» «В январе 2021 года мужчина при оглашении приговора выразился грубой нецензурной бранью в адрес судьи, проявив тем самым неуважение к суду. Суд, с учетом ранее назначенного наказания, приговорил сельчанина к 1 году 1 месяцу колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд апелляционной инстанции оставил приговор Прибайкальского райсуда без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.Фото: «Номер один»

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