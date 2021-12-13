В Улан-Удэ молодой водитель сбил женщину с внуком и сбежал

Однако позже парень сам пришел с повинной (видео)



Сегодня утром в Улан-Удэ на ул. Бограда 20-летний водитель автомобиля «Ниссан» на пешеходном переходе сбил 62-летнюю женщину и её 9-летнего внука. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для осмотра.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, после наезда молодой человек покинул место аварии. Однако, после появления информации о происшествии в соцсетях, парень вернулся на место ДТП.



«В настоящий момент сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.





Фото и видео: ГИБДД Бурятии Как сообщили в ГИБДД Бурятии, после наезда молодой человек покинул место аварии. Однако, после появления информации о происшествии в соцсетях, парень вернулся на место ДТП.Фото и видео: ГИБДД Бурятии

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