Трое улан-удэнцев силой заставили девушку оформить кредит

Пьянка со старым знакомым закончилась для горожанки печально





9 декабря в полицию Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 20-летняя горожанка. Девушка рассказала, что накануне вечером к ней пришел 20-летний давний знакомый с двумя приятелями. Гости принесли с собой алкоголь и вместе с хозяйкой распили его. Когда спиртное и деньги закончились, молодой человек решил оформить займ на имя девушки. Хозяйка жилища категорически отказала приятелю, поскольку несколько месяцев назад он также, воспользовавшись ее планшетом, оформил на ее имя кредит. Деньги он обещал выплатить, но не сделал этого, и девушке пришлось расплачиваться самой.

После отказа один из гостей повалил девушку на диван и удерживал ее, а второй с помощью ее планшета оформил микро-займ в размере 10 тысяч рублей. Затем злоумышленники нашли банковскую карту хозяйки и обманом уговорили ее назвать ПИН-код. После этого молодой человек перевел деньги на свой банковский счет.Когда молодые люди ушли, девушка позвонила родственникам и сообщила в полицию.Оперативники задержали подозреваемых. Молодые люди признались, что потратили похищенные деньги на личные нужды. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»