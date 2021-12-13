Житель Бурятии после запоя пытался зарезать соседку

Раненой женщине удалось вырваться и позвать на помощь





11 декабря в Прибайкальскую центральную районную больницу поступила 57-летняя жительница села Турунтаево с многочисленными колото-резаными ранениями груди, живота и рук. По подозрению в покушении на убийство женщины правоохранители задержали 43-летнего соседа потерпевшей. Мужчина во всем сознался и рассказал об обстоятельствах нападения на жертву.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в селе в многоквартирном доме. В течение двух дней до происшествия он употреблял спиртное. Утром 11 декабря мужчина проснулся у себя в квартире и через окно увидел подъехавшую к дому на машине соседку. Обвиняемый решил убить женщину и угнать ее автомобиль. Он взял кухонный нож и вышел в подъезд. Когда соседка приблизилась, злоумышленник напал на нее и стал бить ножом по различным частям тела, затем схватил за одежду, затащил в свою квартиру, где попытался добить. Однако потерпевшей удалось оттолкнуть нападавшего мужчину и выскочить наружу. В подъезде женщина стала звать на помощь жильцов. Опасаясь задержания, обвиняемый покинул дом, выкинул нож и скрылся. Через непродолжительное время возле одного из магазинов его задержали сотрудники Росгвардии Бурятии.«В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии