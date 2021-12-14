Житель Улан-Удэ продал угнанный автомобиль за 7 тысяч рублей

Теперь ближайшие 4 года мужчина проведет в колонии



В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого в краже.

«В мае 2020 года мужчина проник во двор дома своей знакомой для хищения автомобиля. Зная, что машина не заперта, мужчина завел двигатель и скрылся. В последующем злоумышленник продал автомобиль стоимостью 80 тыс. рублей за 7 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Суд признал мужчину виновным и, с учетом рецидива преступления, приговорил его к 4 годам 3 месяцам колонии особого режима. Восьмой Кассационный суд оставил приговор без изменения, жалобу осужденного – без удовлетворения.



Фото: pixabay.com «В мае 2020 года мужчина проник во двор дома своей знакомой для хищения автомобиля. Зная, что машина не заперта, мужчина завел двигатель и скрылся. В последующем злоумышленник продал автомобиль стоимостью 80 тыс. рублей за 7 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и, с учетом рецидива преступления, приговорил его к 4 годам 3 месяцам колонии особого режима. Восьмой Кассационный суд оставил приговор без изменения, жалобу осужденного – без удовлетворения.Фото: pixabay.com

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