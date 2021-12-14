14.12.2021
В Бурятии взорвался автомобиль с людьми

В Бурятии взорвался автомобиль с людьми

Водитель и пассажиры успели выбежать из загоревшейся машины

Происшествие случилось поздним вечером 13 декабря в местности горы «Казачка» Тарбагатайского района. По информации очевидцев, во время прогрева машины произошел хлопок, после чего она загорелась. Находившиеся внутри люди успели покинуть транспорт и вызвали пожарных.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, повреждены колесо и панель приборов.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.

Фото: pixabay.com
пожар


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