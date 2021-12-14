В Бурятии взорвался автомобиль с людьми

Водитель и пассажиры успели выбежать из загоревшейся машины







Происшествие случилось поздним вечером 13 декабря в местности горы «Казачка» Тарбагатайского района. По информации очевидцев, во время прогрева машины произошел хлопок, после чего она загорелась. Находившиеся внутри люди успели покинуть транспорт и вызвали пожарных.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, повреждены колесо и панель приборов.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.Фото: pixabay.com