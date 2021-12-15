Житель Бурятии получил 10 лет «строгача» за покушение на убийство

Пьяный мужчина накинулся с ножом на знакомого





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Заиграевского районна, ранее судимого за совершение тяжкого преступления. Он обвинялся в покушении на убийство.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в июне 2021 года пьяный мужчина на почве внезапно возникшей неприязни к знакомому трижды ударил его ножом в живот и грудь. Дальнейшую расправу остановила соседка, которая вызвала скорую и полицию. Благодаря своевременной медицинской помощи раненый остался жив.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.Фото: «Номер один»