Житель Бурятии получил 10 лет «строгача» за покушение на убийство

Пьяный мужчина накинулся с ножом на знакомого
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Заиграевского районна, ранее судимого за совершение тяжкого преступления. Он обвинялся в покушении на убийство.
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в июне 2021 года пьяный мужчина на почве внезапно возникшей неприязни к знакомому трижды ударил его ножом в живот и грудь. Дальнейшую расправу остановила соседка, которая вызвала скорую и полицию. Благодаря своевременной медицинской помощи раненый остался жив.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
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