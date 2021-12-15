В Бурятии лесничий попался на подлоге

Он помог нарушителям избежать наказания



Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участкового лесничего Кижингинского лесничества. Он обвиняется в служебном подлоге.

«По версии следствия, обвиняемый при осмотре лесосеки внес в акт заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений по очистке деляны от порубочных остатков. Из-за его противоправных действий лесонарушители избежали административной ответственности», - рассказали в надзорном ведомстве.



В настоящее время уголовное дело в отношении лесничего направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один» «По версии следствия, обвиняемый при осмотре лесосеки внес в акт заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений по очистке деляны от порубочных остатков. Из-за его противоправных действий лесонарушители избежали административной ответственности», - рассказали в надзорном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении лесничего направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»

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