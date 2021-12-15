15.12.2021
В Бурятии в ДТП пострадала молодая девушка

В Бурятии в ДТП пострадала молодая девушка

Автомобиль слетел с дороги в кювет

Вчера днем на автодороге в 35 км от Кяхты произошло ДТП. Как сообщили в республиканском ГИБДД, 26-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет.

В результате аварии 23-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП


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