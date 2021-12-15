Возле Танхоя в Бурятии произошло землетрясение

Его магнитуда составила около 3 баллов



Сегодня в 11.08 местного времени сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии. Его эпицентр находился в районе поселка Танхой. Магнитуда землетрясения составила около 3 баллов, сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН».

Фото: seis-bykl.ru Фото: seis-bykl.ru

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