В Улан-Удэ парня, помочившегося на крыше храма, приговорили к обязательным работам

Приговор вступил в законную силу



Сегодня вступил в законную силу приговор в отношении 20-летнего жителя Улан-Удэ, который летом этого года справил нужду на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора.

Напомним, в конце июня в соцсетях появилось видео, на котором был заснят парень, справляющий малую нужду на крыше Свято-Одигитриевского собора в Улан-Удэ. Оперативникам полиции потребовалось всего несколько часов, чтобы установить и задержать злоумышленника. Им оказался 20-летний житель города.



Парень рассказал, что вместе с другом распивал алкоголь, а потом они пошли гулять на Арбат, где и решили залезть на крышу собора.



- Посидели там минут 15, посмотрели на город, после чего слезли. За этот поступок мне стыдно. Я раскаиваюсь. Такого больше не повторится с моей стороны. Хочу извиниться перед всеми жителями республики за свой поступок. И перед всеми верующими искренне извиняюсь, - говорил один из задержанных на опубликованном МВД Бурятии видео.



- Очень сильно раскаиваюсь, очень стыдно. Опозорил себя, родных, близких, Бурятию. Хочу попросить прощения за мой неадекватный поступок, это очень ужасно, - заявил второй из них.



Однако извинениями парень, справлявший нужду, не отделался. В отношении него



Как стало известно «Номер один», суд признал молодого человека виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ. Сегодня апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, он вступил в законную силу.



Фото: МВД Бурятии Напомним, в конце июня в соцсетях появилось видео, на котором был заснят парень, справляющий малую нужду на крыше Свято-Одигитриевского собора в Улан-Удэ. Оперативникам полиции потребовалось всего несколько часов, чтобы установить и задержать злоумышленника. Им оказался 20-летний житель города.Парень рассказал, что вместе с другом распивал алкоголь, а потом они пошли гулять на Арбат, где и решили залезть на крышу собора.- Посидели там минут 15, посмотрели на город, после чего слезли. За этот поступок мне стыдно. Я раскаиваюсь. Такого больше не повторится с моей стороны. Хочу извиниться перед всеми жителями республики за свой поступок. И перед всеми верующими искренне извиняюсь, - говорил один из задержанных на опубликованном МВД Бурятии видео.- Очень сильно раскаиваюсь, очень стыдно. Опозорил себя, родных, близких, Бурятию. Хочу попросить прощения за мой неадекватный поступок, это очень ужасно, - заявил второй из них.Однако извинениями парень, справлявший нужду, не отделался. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).Как стало известно «Номер один», суд признал молодого человека виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ. Сегодня апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, он вступил в законную силу.Фото: МВД Бурятии

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