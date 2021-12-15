В Бурятии ищут мужчину, пропавшего в августе

Возможно, он работает на животноводческих стоянках





В Бурятии полицейские разыскивают уроженца Улан-Удэ Алексея Симонова. В 20-х числах августа мужчина ушел из дома на улице Революции 1905 года и до сих пор не выходит на связь с родственниками. Заявление о его пропаже поступило в полицию 27 ноября.

Возможно, мужчина работает на животноводческих стоянках в районах республики.Приметы: европейской внешности, на вид 45 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.Во что был одет, не установлено.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (9021) 600-258, 8 (983) 535-60-91, 8 (3021) 41-66-45 или 102 (112).