В Бурятии пьяный водитель совершил ДТП и сбежал

Нарушителя вычислили и отдали под суд
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кижингинского района, обвиняемого в пьяном вождении.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина уже был судим за пьяную езду, однако должных выводов не сделал. В августе этого года он вновь сел за руль в нетрезвом виде, после чего совершил ДТП и скрылся. Однако вскоре его задержали полицейские.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 2,5 года.
Фото: pixabay.com
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