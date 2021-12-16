В Бурятии пьяный водитель совершил ДТП и сбежал

Нарушителя вычислили и отдали под суд



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кижингинского района, обвиняемого в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина уже был судим за пьяную езду, однако должных выводов не сделал. В августе этого года он вновь сел за руль в нетрезвом виде, после чего совершил ДТП и скрылся. Однако вскоре его задержали полицейские.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 2,5 года.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина уже был судим за пьяную езду, однако должных выводов не сделал. В августе этого года он вновь сел за руль в нетрезвом виде, после чего совершил ДТП и скрылся. Однако вскоре его задержали полицейские.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 2,5 года.Фото: pixabay.com

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