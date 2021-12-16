В Бурятии пьяный водитель грузовика протаранил иномарку

В аварии есть пострадавший





ДТП произошло вечером 15 декабря в селе Илька Заиграевского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 49-летний водитель микрогрузовика «Митсубиши Кантер» на пересечении улиц Луговая и Трактовая не предоставил преимущества в движении автомобилю «Ниссан Атлас».

В результате столкновения 38-летний водитель «Ниссана» получил перелом левой голени и был госпитализирован.Как выяснилось, водитель грузовика был пьян. Результат его освидетельствования показал 1.25 мг/л. В отношении мужчины составлен административный протокол.Фото: «Номер один»