В Бурятии угонщик не попал за решетку благодаря шубе

Дорогой подарок он сделал потерпевшей, после чего они примирились





Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне.

Как рассказали в пресс-службе суда, в сентябре пьяный мужчина пришел в дом к бывшей сожительнице, чтобы попытаться помириться. Разговора не получилось, и сельчанин направился домой.По пути он решил купить ящик пива. Рассудив, что до магазина пешком идти долго, мужчина решил позаимствовать у бывшей машину, которая стояла в ограде вместе с ключами.Сельчанин завел машину и поехал в магазин, даже не закрыв ворота, поскольку планировал быстро вернуться и поставить авто обратно. Купив ящик пива, на обратном пути он не справился с управлением и съехал в кювет. От удара у машины отвалился передний бампер. Нетрезвого угонщика спасла сработавшая подушка безопасности. После ДТП мужчина вернул разбитый автомобиль в ограду хозяйки и ушел домой, в шоке позабыв про оставленный в салоне ящик пива.Ничего не подозревающая женщина наутро увидела печальную картину: машина стояла без переднего бампера, на колесах отсутствовали колпаки, а в салоне лежал регистрационный знак. В довершение всего потрясенная увиденным потерпевшая обнаружила на полу за водительским сиденьем ящик пива.Стражи порядка, к которым обратилась женщина, нашли бампер, а вскоре и угонщика, который не стал отпираться и во всем сознался. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.На суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей. Хозяйка машины его ходатайство поддержала. Женщина сообщила, что подсудимый полностью возместил ущерб, отремонтировав автомобиль, извинился и в счет заглаживания вреда подарил ей шубу стоимостью более 100 тысяч рублей.Суд ходатайство подсудимого удовлетворил, прекратив уголовное дело в связи с примирением сторон. Правда, мужчине придется выплатить процессуальные издержки на сумму 15 тысяч рублей.Фото: pixabay.com