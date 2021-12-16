В Бурятии пожар на предприятии тушили всю ночь

Существовала угроза взрыва газового баллона





Вечером 14 декабря в местности «Алексеевский» в 70 км от села Багдарин Баунтовского района загорелось неэксплуатируемое здание на участке промышленного предприятия. До приезда пожарных работники участка самостоятельно тушили возгорание. Из-за значительной удаленности ближайшей пожарной части и бездорожья к моменту приезда огнеборцев строение было полностью охвачено огнем, существовала угроза соседним зданиям.

После сообщения о газовом баллоне, находившимся в горящем здании, тушением занялись только пожарные. На ликвидацию открытого горения потребовалось несколько часов, а проливка места пожара закончилась только утром 15 декабря.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара здание на площади 375 кв. м уничтожено огнем. Взрыва баллона не произошло: газ в нем выгорел через поврежденный клапан.Люди и соседние здания от пожара не пострадали. Предполагаемой причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС