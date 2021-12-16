В Бурятии баран сбежал от вора

Животное спасло себя от неминуемой гибели
В полицию Джидинского района обратился 55-летний житель села Нижний Торей. Мужчина рассказал, что неизвестный ночью похитил барана из стайки во дворе дома.
Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, временно проживавший в селе у родственников.
«Выяснилось, что днем злоумышленник распивал с сельчанином спиртное. Заметив, что хозяин дома держит баранов, он спустя некоторое время после своего ухода вернулся и похитил животное из стайки. Барана нетрезвый гражданин планировал разделать, а мясо продать. Однако, не удержал ношу, животное убежало», - рассказали в МВД Бурятии.
В полиции уточнили, что спустя день беглого барана нашли: он примкнул к чужому стаду, о чем пастух сразу проинформировал потерпевшего.
Злоумышленник ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и дважды отбывал срок в колонии. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Фото: «Номер один»
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