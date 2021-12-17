В Бурятии начальница пожарной части спасла попавших в ДТП людей

На личном автомобиле она отвезла пострадавших в ближайшую больницу



Вчера на лесовозной дороге примерно в 24 км от улуса Тэгда Хоринского района произошло ДТП. На место происшествия выехали экстренные службы.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первой на личном автомобиле приехала начальник пожарной части №48 11-го Хоринского отряда ГПС РБ Олеся Поломошнова. К этому моменту очевидцы уже извлекли пострадавших из искореженных машин. Двух пострадавших поместили в автомобиль Олеси Поломошновой, которая доставила их в ближайшую больницу.



Известно, что еще один пострадавший отказался от госпитализации. Так как розлива топлива не было, работники пожарной охраны не проводили боевое развертывание.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первой на личном автомобиле приехала начальник пожарной части №48 11-го Хоринского отряда ГПС РБ Олеся Поломошнова. К этому моменту очевидцы уже извлекли пострадавших из искореженных машин. Двух пострадавших поместили в автомобиль Олеси Поломошновой, которая доставила их в ближайшую больницу.Известно, что еще один пострадавший отказался от госпитализации. Так как розлива топлива не было, работники пожарной охраны не проводили боевое развертывание.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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