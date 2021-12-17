В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить гаишника

Однако полицейский от взятки отказался



В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

«В сентябре 2020 года пьяный водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД. Находясь в салоне патрульного автомобиля, желая избежать привлечения к административной ответственности за правонарушение, он передал полицейским взятку в размере 10 тыс. рублей. От получения вознаграждения полицейские отказались, в результате злоумышленник не довел реализацию своего умысла до конца», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.



Фото: «Номер один» «В сентябре 2020 года пьяный водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД. Находясь в салоне патрульного автомобиля, желая избежать привлечения к административной ответственности за правонарушение, он передал полицейским взятку в размере 10 тыс. рублей. От получения вознаграждения полицейские отказались, в результате злоумышленник не довел реализацию своего умысла до конца», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»

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