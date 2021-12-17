В Бурятии на лесной дороге престижный «Лексус» расплющил грузовик

В аварии пострадали два человека



В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП, случившегося вчера на лесовозной дороге между селами Тэгда и Унэгэтэй в Хоринском районе.

По данным Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля «Лексус 570» выехал на встречную полосу и врезался в микрогрузовик «Мазда Титан» с дровами. В результате столкновения обе машины получили сильные механические повреждения. Наиболее серьезно пострадал грузовик – его кабина оказалась буквально расплющена.



В результате аварии пострадали 33-летний водитель и 30-летний пассажир микрогрузовика. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.



Как уже сообщал «Номер один», первой на место ДТП на личном автомобиле приехала начальник пожарной части №48 11-го Хоринского отряда ГПС РБ Олеся Поломошнова. Именно она



Фото: ГИБДД Бурятии В результате аварии пострадали 33-летний водитель и 30-летний пассажир микрогрузовика. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Как уже сообщал «Номер один», первой на место ДТП на личном автомобиле приехала начальник пожарной части №48 11-го Хоринского отряда ГПС РБ Олеся Поломошнова. Именно она доставила пострадавших в ближайшую больницу.Фото: ГИБДД Бурятии

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