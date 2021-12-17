В Бурятии женщина-водитель насмерть сбила пешехода

В темноте она не заметила мужчину, который шел по краю дороги





Смертельный наезд произошел около 6 часов вечера 16 декабря. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Филдер», следуя со стороны федеральной дороги «Улан-Удэ – Кяхта» в направлении Тапхара, сбила пешехода, который шел в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате наезда 37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, ДТП случилось на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.Фото: ГИБДД Бурятии