Бурятию снова потрясло

Землетрясения в республике стали почти ежедневными



Сегодня сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение в Бурятии. По данным МЧС, оно произошло в 10:33 местного времени в Баунтовском районе. Магнитуда составила 4,1, балла, эпицентр находился в 137 км северо-восточнее поселка Багдарин.

«По информации ЕДДС Баунтовского эвенскийского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.



Напомним, 15 декабря в Бурятии зафиксировали сразу два землетрясения. Первое случилось утром в акватории Байкала в Кабанском районе. Его магнитуда



Вечером того же дня примерно в том же месте произошло новое землетрясение, на этот раз его магнитуда



Фото: seis-bykl.ru «По информации ЕДДС Баунтовского эвенскийского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.Напомним, 15 декабря в Бурятии зафиксировали сразу два землетрясения. Первое случилось утром в акватории Байкала в Кабанском районе. Его магнитуда составила 4,1 балла , эпицентр находился в 21,5 км северо-восточнее поселка Танхой. По словам местных жителей, незначительные толчки ощущались в Танхое, Клюевке и Бабушкине.Вечером того же дня примерно в том же месте произошло новое землетрясение, на этот раз его магнитуда составила 4,9 балла . Подземные толчки ощущались в Иркутске, Улан-Удэ и Гусиноозерске.Фото: seis-bykl.ru

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