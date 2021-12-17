Два района в Бурятии едва не остались без света из-за воров

На электросетях республики произошло самое масштабное хищение



В Бурятии в очередной раз вскрылись вопиющие факты хищения электрооборудования. Неизвестные лица похитили свыше 350 элементов металлических опор, так называемых «уголков», с четырех линий электропередачи 110 кВ, обеспечивающих электричеством Заиграевский и Хоринский районы.



Как сообщили в компании «Россети Сибирь», причиненный ущерб оценивается специалистами почти в 1,5 млн рублей. Вероятнее всего, похищенные детали воры планировали сдать на металлолом.



«В результате преступных действий в пришедшие в Бурятию холода без света могли остаться более 50 тысяч жителей Заиграевского и 17 тысяч жителей Хоринского района. Без «уголков» при достаточно сильном ветре опоры могут рухнуть в любой момент. Теперь энергетикам придется проводить восстановительные работы», - рассказали в компании.



Злоумышленников уже удалось задержать. Они подошли к делу основательно – использовали газосварочное оборудование и автотранспорт. Ведутся следственные действия.



В «Россетях» отметили, что это далеко не первый подобный факт. 7 апреля 2020 года энергетики уже выявляли подобный случай в окрестностях Багдарина, хоть и не в таких масштабах. Тогда неизвестные похитили уголки с трех металлических опор и поставили под угрозу электроснабжение Баунтовского района. В июне 2019 года неизвестные также украли 33 металлических элемента с 10 опор в Хоринском районе.



В тех случаях отключения электроэнергии удалось избежать благодаря оперативным действиям специалистов компании. Однако, исправить ситуацию не всегда получается оперативно. Так, в 2012 году в Заиграевском районе в 29 км от Улан-Удэ злоумышленники украли 86 уголков. В это же время начался сильный ветер и семь из десяти ослабленных опор рухнули, оставив без света шесть населенных пунктов Заиграевского района.



– Такие действия должны жестко пресекаться. Люди, ворующие элементы опор, не понимают, что только по чистой случайности их действия обходятся без человеческих жертв. Из-за небольшой сиюминутной выгоды они рискуют жизнями и здоровьем соседей и земляков. В случае отключения электроэнергии пострадают и больницы, в которых в это время люди лежат в реанимации. Не говоря уже о финансовых затратах энергокомпании на восстановление поврежденных линий. Если воры сами не понимают всю опасность таких действий, нужно чтобы наши жители поддержали энергетиков. Просим очевидцев преступлений или всех, располагающих информацией о них, немедленно сообщать в нашу службу безопасности по телефону: 8-924-457-07-25. Анонимность гарантируем, – сообщил руководитель филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.



Фото: pixabay.com

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