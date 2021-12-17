В Бурятии сгорели 70 голубей

Птицы жили над котельной, которая загорелась



Утром 16 декабря в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. На момент прибытия огнеборцев из-под крыши строения шел дым. Пожар был оперативно ликвидирован.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара частично повреждено потолочное перекрытие котельной. Уничтожения строения и перехода огня на жилой дом огнеборцы не допустили. Предположительно, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.



Не обошлось и без жертв. Как уточнили в агентстве, при пожаре погибли 70 голубей, обитавшие в голубятне над котельной.



Фото: pixabay.com Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара частично повреждено потолочное перекрытие котельной. Уничтожения строения и перехода огня на жилой дом огнеборцы не допустили. Предположительно, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.Не обошлось и без жертв. Как уточнили в агентстве, при пожаре погибли 70 голубей, обитавшие в голубятне над котельной.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.