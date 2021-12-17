В Улан-Удэ мертвый баран стал причиной канализационной аварии

Кто-то сбросил останки животного в канализацию, из-за засора нечистоты затопили улицу
16 декабря в диспетчерскую службу «Водоканала» в Улан-Удэ поступила заявка о выходе сточных вод из двух канализационных колодцев по улице Трубачеева. Дежурная бригада прибыла на место аварии и начала выяснять ее причины.
Оказалось, на линии водоотведения произошел крупный засор – сточные воды уже значительно заполонили улицу. Ликвидировать его удалось в течение часа.
– Мы извлекли из канализационного колодца шкуру и останки от разделанного животного, полотенца. Предположительно, это была баранья шкура. За годы работы на предприятии всякое бывало, но, чтобы вот так - впервые, – рассказал мастер участка сетей водоотведения МУП «Водоканал» Алексей Корытко.
Теперь линии водоотведения требуется срочная промывка – значительная часть участка оказалась загрязнена жировыми отложениями. Сегодня с раннего утра последствия коммунального засора устраняет аварийно-восстановительная группа рабочих «Водоканала». В настоящее время на объект была вызвана дополнительная спецтехника. Работы продолжаются.
Фото: «Номер один», «Водоканал»
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