В Бурятии заблудившийся водитель отправил автомобиль под лед

Людей эвакуировали спасатели, а машину пришлось бросить





Вечером 16 декабря спасателям поступило сообщение о том, что на озере вблизи Таксимо провалился под лед автомобиль Nissan X-Trail. Для оказания помощи к месту происшествия направились работники пожарной части и сотрудники МЧС.

Обнаружить автомобиль удалось спустя 20 минут в водно-болотистой местности рядом с озером Ульто в 14 километрах от Таксимо. Машина, в которой находились трое мужчин, провалилась передними колесами под лед и не смогла самостоятельно выбраться.





- Как пояснили пострадавшие, из-за темноты они свернули не на ту дорогу и заблудились. Оказавшись на непрочной поверхности, уехать далеко не получилось. Глубина в месте провала составила порядка 40-50 сантиметров, поэтому подъехать к легковому автомобилю на автоцистерне по болотистой местности не представлялось возможным. Было принято решение эвакуировать находившихся в машине мужчин до ближайшего поселка, - рассказали в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии