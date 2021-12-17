В Улан-Удэ выгнанные из маршрутки «дети» оказались взрослыми

Водитель рассказал свою версию инцидента





В мэрии Улан-Удэ прокомментировали появившееся вчера в паблике «Весь Улан-Удэ» сообщение о том, что водитель одного из маршрутов якобы высадил детей.

«Сейчас водитель 95-го маршрута выгнал двоих детей на Геологической. Дети предложили оплатить переводом, т.к. не было налички, и тот накричал на них, открыл дверь и сказал выходите, если платить нечем!», - написал анонимный автор.Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ провел проверку. Для выяснения ситуации пригласили водителя и бригадира маршрута.- Со слов водителя, на остановке «ул. Геологическая» вошли две девушки, спросили, куда можно перевести деньги через мобильный банк в счет оплаты проезда. Он ответил «никуда». Девушки покинули автобус. На вид им было лет двадцать. В объяснительной водитель приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, - сообщили в комитете.В настоящий момент в адрес перевозчика готовится предписание за необеспечение безналичной оплаты проезда пассажирам и грубое поведение водителя.В Комитет по транспорту отметили, что оставили в соцсетях контактные телефоны, но другая сторона инцидента к ним не обращалась.Фото: «Номер один»