В Бурятии сельчане устроили разборки со стрельбой

После выяснения отношений двое оказались в реанимации





Правоохранители Бурятии разбираются в обстоятельствах происшествия в селе Багдарин. Его подробности силовики не раскрывают. Известно лишь, что в результате конфликта между сельчанами двое мужчин оказались в реанимации. У одного из них огнестрельные ранения, у другого - травмы головы.

Между тем в райцентре уже поползли слухи, что к инциденту причастны криминальные элементы. Силовики эту информацию пока не подтверждают.«Данных о том, что это какие-то криминальные разборки, у нас пока нет», - сообщили в одном из правоохранительных ведомств.По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Его расследование осложнено тем, что допросить находящихся в реанимации потерпевших пока не представляется возможным.Фото: «Номер один»