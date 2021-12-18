В Бурятии на пожаре сгорели два автомобиля

В поселке Николаевском ночью сгорел гараж
В ночь с 17 на 18 декабря в поселке Николаевском Тарбагатайского района произошел пожар. Как сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7», на ул. Молодёжная загорелся брусовой гараж.
Пожар тушили около полутора часов. В результате гараж и находящиеся в нем автомобили «Тойота Ист» и УАЗ «Фермер» полностью сгорели. Предварительной причиной возгорания стало неправильное устройство печи.
Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»
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