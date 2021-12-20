В Улан-Удэ сбили 43-й столб

Сбитая опора упала на другой автомобиль





В Улан-Удэ сбили 43-ю по счету в этом году опору наружного освещения. Как сообщили в МБУ «Горсвет», ДТП произошло утром 19 декабря на ул. Тулаева. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонную опору, которая упала на другой ехавший по дороге автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.







Городские электрики выехали на место аварии и установили новую опору с заменой всех комплектующих.Фото: «Горсвет»