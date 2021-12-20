В Улан-Удэ пьяный водитель застрял на трамвайных путях

Пытаясь выехать, автомобилист привлек внимание росгвардейцев





Сегодня ночью на ул. Терешковой в Улан-Удэ группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила застрявший на трамвайных путях автомобиль. Его водитель безуспешно пытался выехать на дорогу.

Росгвардейцы подъехали к попавшему в беду автомобилисту, чтобы выяснить, не нужна ли ему помощь. Однако заглянув в автомобиль, правоохранители почувствовали, что от водителя пахнет алкоголем. О случившемся сотрудники сразу же сообщили в ГИБДД, а водителя до прибытия патруля усадили в свой автомобиль.Затем 25-летнего улан-удэнца увезли на освидетельствование, а автомобиль направили на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии